Карпин: Просто так в расширенный состав никто не попадает

Главный тренер сборной Россиивысказался о новых именах в национальной команде.

«Это не авансы. Просто так в расширенный состав никто не попадает. Все игроки хорошо показали себя в том числе на сборах, а прошедший тур РПЛ подтвердил правильность нашего выбора, и то, что попадания в как минимум расширенный состав перечисленные игроки заслуживают.

Алексей Миранчук? Необходимость его вызова будем оценивать уже ближе к сбору, в том числе с учётом непростой логистики. Это же касается и других легионеров, вошедших в расширенный состав», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В марте у сборной России запланирован товарищеский матч против Замбии. Игра состоится в Москве.