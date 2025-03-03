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    Карпин: Просто так в расширенный состав никто не попадает

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новых именах в национальной команде.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Это не авансы. Просто так в расширенный состав никто не попадает. Все игроки хорошо показали себя в том числе на сборах, а прошедший тур РПЛ подтвердил правильность нашего выбора, и то, что попадания в как минимум расширенный состав перечисленные игроки заслуживают.

    Алексей Миранчук? Необходимость его вызова будем оценивать уже ближе к сбору, в том числе с учётом непростой логистики. Это же касается и других легионеров, вошедших в расширенный состав», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

    В марте у сборной России запланирован товарищеский матч против Замбии. Игра состоится в Москве.

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