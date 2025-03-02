«Ньюкасл» — «Брайтон»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 1/8 финалана выезде в овертайме переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.

В составе хозяев забил Александар Исак, в составе гостей же отметились Янкуба Минте и Дэнни Уэлбек.

Обе команды доигрывали поединок вдесятером — удалены были Энтони Гордон и Тарик Лэмпти.

Футбол. Англия. Кубок ФА Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион 1:2 Голы: 1:0 Александер Исак (пенальти) (22'), 1:1 Янкуба Минте (44'), 1:2 Дэнни Уэлбек (114') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Тино Ливраменто, Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Киран Триппьер (Мэтт Таргетт, 69'), Льюис Майли (Бруно Гимарайнс, 56'), Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс (Джейкоб Мёрфи, 56'), Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 56'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 86'), Энтони Гордон Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан (Матс Виффер, 80'), Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Тарик Лампти, Жоао Педро, Каору Митома, Янкуба Минте (Браян Груда, 69'), Джек Хиншелвуд, Карлос Балеба (Диего Гомес, 69'), Жоржиньо Рюттер (Дэнни Уэлбек, 80') Предупреждения: Тарик Лампти (29'), Адам Уэбстер (35'), Жоэлинтон (36'), Карлос Балеба (45 + 2'), Тарик Лампти (90 + 1'), Диего Гомес (92') Удаление: Энтони Гордон (83')

Таким образом, «Брайтон» стал участником 1/4 финала Кубка Англии.