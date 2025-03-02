Анчелотти прокомментировал поражение от «Бетиса»

Наставник «Реала»подвел итоги матча против «Бетиса» (1:2) в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги и объяснил причины поражения.

«Плохая игра. Начали неплохо, но затем не поддержали тот же уровень самоотдачи. Мы утратили контроль над матчем против команды, которая играла лучше нас и заслуженно победила… Это тяжёлый удар, нам необходимо реагировать.

Проигрывать в этот момент сезона трудно, потому что все команды выкладываются, а мы сегодня не справились. Мы пропустили уже множество мячей в первых таймах. Сегодня первый их гол позволил "Бетису" вернуться в игру», — цитирует Анчелотти Marca.

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После этой неудачи «сливочные» опустились на 3-е место в таблице Ла Лиги с 54 очками, пропустив вперед «Барселону» и «Атлетико».