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    Анчелотти прокомментировал поражение от «Бетиса»

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча против «Бетиса» (1:2) в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги и объяснил причины поражения.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Плохая игра. Начали неплохо, но затем не поддержали тот же уровень самоотдачи. Мы утратили контроль над матчем против команды, которая играла лучше нас и заслуженно победила… Это тяжёлый удар, нам необходимо реагировать.

    Проигрывать в этот момент сезона трудно, потому что все команды выкладываются, а мы сегодня не справились. Мы пропустили уже множество мячей в первых таймах. Сегодня первый их гол позволил "Бетису" вернуться в игру», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой неудачи «сливочные» опустились на 3-е место в таблице Ла Лиги с 54 очками, пропустив вперед «Барселону» и «Атлетико».

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