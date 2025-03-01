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    «Наполи» сыграл вничью с «Интером» в матче Серии А

    «Наполи» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Наполи» и «Интер» поделили очки (1:1) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 22-й минуте встречи игрок гостей Федерико Димарко совершил отличный удар через «стенку» соперника и забил гол.

    Неаполитанцы сумели сравнять счет на 87-й минуте. Игрок хозяев Филип Биллинг попал точно в нижний правый угол ворот благодаря удару после отскока.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Интер 1:1
    Голы: 0:1 Федерико Димарко (22'), 1:1 Филип Биллинг (87') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 83'), Билли Гилмор (Филип Биллинг, 79'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Сириль Нгонж, 83'), Ромелу Лукаку, Джакомо Распадори (Ноа Окафор, 77') Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко (Бенжамен Павар, 51'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 80'), Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 80'), Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски, 51'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Хоакин Корреа, 65') Предупреждения: Simone Inzaghi (72'), Никита Контини (89')

    После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии А с 57-ю очками в активе. «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 58-ю баллами.

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