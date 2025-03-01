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    «Жирона» и «Сельта» поделили очки

    «Жирона» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура испанского чемпионата «Жирона» и «Сельта» сыграли вничью 2:2.

    Виктор Цыганков
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    Виктор Цыганков

    На голы Виктора Цыганкова и Янгеля Эрреры гости ответили точными ударами Икера Лосады и Маркоса Алонсо.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Сельта 2:2
    Голы: 1:0 Виктор Цыганков (21'), 1:1 Икер Лосада (37'), 1:2 Маркос Алонсо (пенальти) (51'), 2:2 Янхель Эррера (68') Жирона: Пауло Гассанига, Давид Лопес (Артур Мело, 54'), Ладислав Крейчи, Дейли Блинд, Арнау Мартинес, Мигель Гутьеррес, Ориоль Ромеу Видаль (Иван Мартин, 54'), Янхель Эррера, Виктор Цыганков (Ясер Асприлья, 84'), Бриан Хиль (Порту Кристиан, 84'), Боян Миовски (Кристиан Стуани, 68') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Уиллот Сведберг (Альфон Гонсалес, 17'), Илаш Мориба (Яго Аспас, 84'), Франсиско Пейнадо, Пабло Дуран (Борха Иглесиас, 69'), Икер Лосада (Fer Lopez, 69')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Жироны» теперь 32 очка и 11-е место. В активе «Сельты» 33 балла и десятая строчка.

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