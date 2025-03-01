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    «Борнмут» пробился в четвертьфинал Кубка Англии

    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:1 (5:4 по пен.), обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Борнмут Вулверхэмптон
    «Борнмут» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» (1:1, 5:4 по пен.) в 1/8 финала Кубка Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Борнмута» гол забил Эванилсон на 30-й минуте. «Вулверхэмптон» ответил точным ударом Матеуса Куньи на 60-й минуте.

    Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Борнмут». Победный удар на счету Луиса Синистерра.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Борнмут — Вулверхэмптон 1:1
    Голы: 1:0 Эванилсон (30'), 1:1 Матеус Кунья (60'), 1:1 Джастин Клюйверт (пенальти) (120 + 1'), 1:1 Йёрген Странн Ларсен (пенальти) (120 + 1'), 2:2 Данго Уаттара (пенальти) (120 + 1'), 2:2 Andre (пенальти) (120 + 1'), 3:3 Маркус Таверньер (пенальти) (120 + 1'), 3:3 Райан Айт Нури (пенальти) (120 + 1'), 3:4 Тоте Антонио Гомеш (пенальти) (120 + 1'), 4:4 Льюис Кук (пенальти) (120 + 1'), 5:4 Луис Синистерра (пенальти) (120 + 1') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Джеймс Хилл, Милош Керкез, Льюис Кук, Алекс Скотт (Данго Уаттара, 84'), Тайлер Адамс, Дэвид Брукс (Джастин Клюйверт, 67'), Маркус Таверньер, Дин Хейзен, Энтойн Семеньо (Дэниэл Джеббисон, 106'), Эванилсон (Луис Синистерра, 67') Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Райан Айт Нури, Нелсон Семеду (Маршал Манетси, 71'), Тоте Антонио Гомеш, Сантьяго Буэно, Нассер Джига (Andre, 86'), Пабло Сарабия (Мэтт Доэрти, 72'), Жанрикне Беллегард (Alfie Pond, 91'), Жуан Гомес (Бубакар Траоре, 72'), Йёрген Странн Ларсен, Матеус Кунья Предупреждения: Жуан Гомес (32'), Дин Хейзен (62'), Нелсон Семеду (64'), Йёрген Странн Ларсен (74'), Алекс Скотт (79'), Райан Айт Нури (90 + 5'), Джастин Клюйверт (106'), Джеймс Хилл (113'), Милош Керкез (120 + 1') Удаление: Матеус Кунья (')

    По итогам противостояния «Борнмут» пробился в четвертьфинал Кубка Англии, а «Вулверхэмптон» завершил свое выступление на турнире.

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