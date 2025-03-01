Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Атлетико»

«Атлетико» идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, записав на свой счет 53 очка в 25-ти матчах. Мадридская команда одержала 15 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 42:16.

На этой неделе «Атлетико» и «Барселона» показали шоу, сыграв вничью 4:4 в рамках первого полуфинала Кубка Испании. «Матрасники» вели 2:0, затем уступали 2:4, но по итогу мадридцам удалось сравнять счет.

В крайнем матче Примеры «Атлетико» одержал уверенную победу в гостях над «Валенсией» — 3:0. До этого подопечные Симеоне не могли победить в двух матчах подряд, поделив очки с мадридским «Реалом» (1:1) и «Сельтой» (1:1).

«Атлетик»

«Атлетик» с 48 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Бильбао одержала 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 44 гола и пропустив 22 мяча в свои ворота.

Беспроигрышная серия «Атлетика» в Ла Лиге достигла 16-ти матчей (9 побед и 7 ничьих). В крайнем туре баски поиздевались дома над «Вальядолидом», разгромив соперника со счетом 7:1. До этого подопечные Эрнесто Вальверде поделили очки с «Эспаньолом» (1:1), а еще ранее одержали уверенную победу над «Жироной» (3:0).

Личные встречи

В матче первого круга «Атлетико» вырвал победу в гостях, забив в компенсированное время — 1:0.

В последних 10-ти встречах на счету «Атлетика» 5 побед, мадридский клуб оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик» с коэффициентом 1.96.