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    «Атлетико» — «Атлетик». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Атлетик»

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    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетико»

    «Атлетико» идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, записав на свой счет 53 очка в 25-ти матчах. Мадридская команда одержала 15 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 42:16.

    На этой неделе «Атлетико» и «Барселона» показали шоу, сыграв вничью 4:4 в рамках первого полуфинала Кубка Испании. «Матрасники» вели 2:0, затем уступали 2:4, но по итогу мадридцам удалось сравнять счет.

    В крайнем матче Примеры «Атлетико» одержал уверенную победу в гостях над «Валенсией» — 3:0. До этого подопечные Симеоне не могли победить в двух матчах подряд, поделив очки с мадридским «Реалом» (1:1) и «Сельтой» (1:1).

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    «Атлетик»

    «Атлетик» с 48 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Бильбао одержала 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 44 гола и пропустив 22 мяча в свои ворота.

    Беспроигрышная серия «Атлетика» в Ла Лиге достигла 16-ти матчей (9 побед и 7 ничьих). В крайнем туре баски поиздевались дома над «Вальядолидом», разгромив соперника со счетом 7:1. До этого подопечные Эрнесто Вальверде поделили очки с «Эспаньолом» (1:1), а еще ранее одержали уверенную победу над «Жироной» (3:0).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Атлетико» вырвал победу в гостях, забив в компенсированное время — 1:0.

    В последних 10-ти встречах на счету «Атлетика» 5 побед, мадридский клуб оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик» с коэффициентом 1.96.

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