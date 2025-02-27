«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

В матче 27-го тура чемпионата Англиисыграли вничью.

Команды из Ноттингема и Лондона так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Арсенал Лондон 0:0 Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Николас Домингес (Данило Оливейра, 63'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Энтони Эланга (Райан Йейтс, 62'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 85') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Киран Тирни, 46'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Бен Уайт, 85'), Микель Мерино, Итан Нванери (Рахим Стерлинг, 77'), Жоржиньо (Александр Зинченко, 70'), Деклан Райс, Мартин Эдегор (Томас Парти, 85'), Леандро Троссард Предупреждения: Риккардо Калафьори (3'), Никола Миленкович (4')

Календарь и таблица АПЛ

В активе «Арсенала» стало 54 очка и второе место. На счету «Ноттингема» теперь 48 баллов и третья строчка.