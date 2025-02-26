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    Слот получил двухматчевую дисквалификацию

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    Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала наставника «Ливерпуля» Арне Слота на два матча.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    Также специалисту придется заплатить штраф в размере около 80 тыс. евро по итогам перенесенного матча 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2), сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.

    Уточняется, что Слот вел себя неподобающим образом, а также использовал оскорбительные или нецензурные слова и поведение по отношению к судьям после окончания матча.

    Арне Слот признал вину. «Эвертон» и «Ливерпуль» также получили штрафы в размере 78 тыс. евро и 60 тыс. евро соответственно. После финального свистка на поле началась массовая потасовка.

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