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    «Интер» всухую обыграл «Лацио» в Кубке Италии

    «Интер» — «Лацио»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Лацио
    «Интер» одержал победу над «Лацио» (2:0) в 1/4 финала Кубка Италии.

    Фрагмент матча «Интер» — «Лацио»
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    Фрагмент матча «Интер» — «Лацио»

    На 39-й минуте хозяева открыли счет в матче, отличился Марко Арнаутович.

    На 77-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Лацио», игрок «Интера» Хакан Чалханоглу уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Италия. Кубок
    Интер — Лацио 2:0
    Голы: 1:0 Марко Арнаутович (39'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (77') Предупреждения: Кристьян Аслани (14'), Густав Исаксен (33'), Лука Пеллегрини (36'), Самуэль Жиго (75'), Маттео Гюэндузи (76'), Арийон Ибрахимович (79'), Дензел Дюмфрис (85')

    После этого матча «Интер» пробился в полуфинал Кубка Италии, а «Лацио» завершил свое выступление на турнире.

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