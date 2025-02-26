«Интер» — «Лацио»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча «Интер» — «Лацио» Фото: globallookpress.com
На 39-й минуте хозяева открыли счет в матче, отличился Марко Арнаутович.
На 77-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Лацио», игрок «Интера» Хакан Чалханоглу уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Футбол. Италия. Кубок
Интер — Лацио 2:0
Голы: 1:0 Марко Арнаутович (39'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (77') Предупреждения: Кристьян Аслани (14'), Густав Исаксен (33'), Лука Пеллегрини (36'), Самуэль Жиго (75'), Маттео Гюэндузи (76'), Арийон Ибрахимович (79'), Дензел Дюмфрис (85')
После этого матча «Интер» пробился в полуфинал Кубка Италии, а «Лацио» завершил свое выступление на турнире.