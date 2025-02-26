Флик: Я разочарован результатом

Главный тренер «Барселоны»высказался о ничьей с «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4).

Сине-гранатовые вели по ходу встречи 4:2, но в итоге упустили победу.

«Я разочарован результатом, потому что, глядя на то, как мы играли после двух пропущенных мячей… мы создали много моментов. В последние несколько минут мы упустили слишком много возможностей забить.

У нас были прекрасные возможности победить. Нам придется поговорить с командой о пропущенных голах. Надеюсь, команда сможет исправить сегодняшние ошибки. Я думаю, что у нас молодые игроки и им еще есть куда расти», — цитирует Флика Marca.