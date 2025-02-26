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    Флик: Я разочарован результатом

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей с «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    Сине-гранатовые вели по ходу встречи 4:2, но в итоге упустили победу.

    «Я разочарован результатом, потому что, глядя на то, как мы играли после двух пропущенных мячей… мы создали много моментов. В последние несколько минут мы упустили слишком много возможностей забить.

    У нас были прекрасные возможности победить. Нам придется поговорить с командой о пропущенных голах. Надеюсь, команда сможет исправить сегодняшние ошибки. Я думаю, что у нас молодые игроки и им еще есть куда расти», — цитирует Флика Marca.

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