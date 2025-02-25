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    Агент: На Баринова реально вышел клуб «Алавес», прислал предложение в клуб

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    Агент Павел Банатин, представляющий интересы хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова, отметил, почему сорвался трансфер футболиста в «Алавес».

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Почему Баринов в итоге не оказался в "Алавесе"? Реально вышел клуб "Алавес", причем никаких агентских историй, напрямую прислал предложение в клуб. Соответственно, нам клуб озвучил, нам стало интересно, мне было разрешено вести уже по личным условиям переговоры.

    И потом буквально я два раза переговорил по телефону с той стороной, и через пару дней история вся вылезла опять в СМИ. Это не очень было хорошо на тот момент, потому что было рано вообще о чём-то говорить. А там было сказано, что всё уже точно — Баринов в "Алавесе" на таких-то условиях.

    Мне со стороны испанцев прилетело, что спортивному директору за два дня позвонило 15−16 российских журналистов. И что он бы этого не хотел. Он хотел бы, чтобы всё прошло тихо, поэтому якобы возьмёт паузу. И в итоге получилось, что пауза. Он мне говорил: пауза, пауза, пауза, подождите. Потом Дима дал большое интервью, там тоже испанцы перевели его», — сказал Банатин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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