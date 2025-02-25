Джонатан Альба возглавил «Ростов»

Срок контракт с 43-летним испанским специалистом не сообщается. На этом посту он сменил Валерия Карпина.

Джонатан работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018-го года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Также в карьере Альбы значится работа в тренерском штабе сборной Румынии.

После первой части чемпионата России «Ростов» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.