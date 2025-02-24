Колыванов: Захарян пережил тяжелый период, теперь не нужно ничего бояться

Известный российский футболист и тренеруверен, чтобудет постоянно проявлять себя в этом сезоне и будут пользоваться доверием главного тренера «Реал Сосьедад» Иманола Альгуасиля.

«Чтобы постоянно играть, нужно доказывать своими действиями, просто так ничего не дается. У Захаряна была непростая травма. В Лиге Европы передачу отдал и в чемпионате забил. Верим, что продолжит отличаться.

Главное, чтобы Арсен понимал, что от него многого ждут. Он молодой футболист с хорошей передачей и поставленным ударом. Основное сейчас — это полностью восстановиться от полученных травм и продолжать работать.

Я рад, что тренер дал ему шанс, он верит в Арсена, не просто же так его покупали. Захарян психологически нормально пережил тяжелый период, теперь не нужно ничего бояться, всё у него должно получиться, — сказал Колыванов "Матч ТВ".

В матче 25-го тура против "Леганеса" (3:0) Захарян появился на поле с первых минут и отметился победным голом на 12‑й минуте. Ранее в ЛЕ он появился на замену и отдал голевой пас.