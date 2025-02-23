«Ньюкасл» — «Ноттингем»: счет матча 4:3, обзор голов

Александер Исак Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Александер Исак (33-я, 34-я минуты), Льюис Майли (23-я), Джейкоб Мерфи (25-я).
За «Ноттингем» забивали Каллум Хадсон-Одои (6-я), Никола Миленкович (63-я), Райан Йетс (90-я).
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ньюкасл — Ноттингем Форест 4:3
Голы: 0:1 Каллум Хадсон-Одои (6'), 1:1 Льюис Майли (23'), 2:1 Джейкоб Мёрфи (25'), 3:1 Александер Исак (пенальти) (33'), 4:1 Александер Исак (34'), 4:2 Никола Миленкович (63'), 4:3 Райан Йейтс (90') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Бруно Гимарайнс, Льюис Майли, Джозеф Уиллок (Сандро Тонали, 70'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс, 70'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 87'), Энтони Гордон Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт, Эллиот Андерсон (Ибраим Сангаре, 77'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 77'), Ола Эйна, Крис Вуд, Энтони Эланга Предупреждения: Никола Миленкович (45 + 2'), Эллиот Андерсон (52'), Тино Ливраменто (55'), Николас Домингес (75'), Райан Йейтс (90 + 2')
«Ньюкасл» с 44 очками теперь на пятом месте в таблице АПЛ. «Ноттингем» (47) располагается двумя строчками выше.