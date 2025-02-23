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    Тренер «Монако» назвал досадным поражение от «Лилля»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Лилль
    Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о поражении в матче с «Лиллем» (1:2).

    Ади Хюттер
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    Ади Хюттер

    «Досадное поражение, потому что "Лилль" для нас прямой конкурент в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Позволив сопернику забить дважды, мы сильно усложнили себе жизнь, однако наша команда билась до самой последней минуты.

    Мы создали ряд опасных моментов, большинство из которых пришлись на первый тайм. Возможности отличиться были как у Бирета, так и у Бен-Сегира. В начале матча также мог бы быть назначен пенальти за фол на Минамино.

    Нам не хватило результативности, однако у меня сложилось впечатление, что команда прибавила по сравнению с тем, что она демонстрировала на поле несколькими неделями ранее. Я считаю, что это позитивный сигнал, тем не менее на данный момент еще очень непросто принять это поражение.

    Нужно также отметить игру "Лилля" в обороне. Нам противостояла одна из лучших команд чемпионата Франции, которая вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Повторюсь, мы старались найти выход из сложившейся ситуации до самой последней минуты.

    Нас не устраивает место в таблице, но сезон не завершился в этом туре. Мы должны продолжать борьбу, и мы ее продолжим», — цитирует Хюттера пресс-служба «Монако».

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лилль» вышел на третье место с 41 очком. «Монако» теперь пятый и имеет на очко меньше.

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