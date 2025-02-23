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    Эмери: Рашфорд провел фантастические 45 минут

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итог матча против «Челси» (2:1).

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Конечно, если бы мы проиграли, наше положение в таблице было бы хуже. Сегодня мы начали матч очень плохо, пропустили гол, проигрывали единоборства, опаздывали и медленно прессинговали, не могли расставить игроков на поле так, как планировали. Затем постепенно ситуация улучшилась.

    В раздевалке перед матчем мы говорили о том, что должны быть готовы все 90 минут, что нам важно следовать плану и что запасные должны быть готовы войти в игру.

    Рашфорд? Мы его поддерживаем, помогаем ему, стараемся, чтобы он чувствовал себя комфортно здесь, обрел уверенность. Мы хотим использовать его навыки в нашей тактической системе, предъявляем высокие требования. Он проходит этот процесс. Конечно, он провел фантастические 45 минут. Теперь нам нужна стабильность. Надеюсь, он будет важен для нас так же, как и сегодня, но все больше, больше и больше. Самое важное для него — почувствовать себя здесь уверенно, комфортно, оказаться в хорошей атмосфере, и это моя цель», — приводит слова Эмери BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Астон Вилла» с 42 очками теперь идет седьмой в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками на шестом месте.

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