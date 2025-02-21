ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аякс» — «Юнион»На морально-волевых. «Аякс» выжил в аду и прошёл в 1/8 Лиги Европы
    Все новости спорта

    Радимов составил рейтинг зимних топ-трансферов РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак Динамо Ростов
    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов составил рейтинг зимних топ-трансферов РПЛ.

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    В ночь на 21 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно.

    «Устроим хит‑парад. Под третьим номером — Глебов. "Динамо" нуждалось в опорном полузащитнике. Команда, надеюсь, будет бороться за золотые медали, им это усиление было необходимо.

    На втором месте — в совокупности "Спартак" со своими 50 плюс миллионами. Это тоже показывает, что клуб будет бороться за чемпионство.

    Главным приобретением считаю Солари. Классный футболист, он способен обыграть один в один. Вся Россия в него влюбится. Под первым номером — Луис Энрике из "Зенита", это игрок сборной Бразилии. Приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    РПЛ возобновится 28 февраля матчем 19‑го тура «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев обыграет Оже-Альяссима и впервые в сезоне выйдет в финал?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Команды устроят голевую феерию?
  • «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Команда Роналду разгромит «Аль-Иттифак»
  • «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттифак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лестер — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры