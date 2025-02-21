Радимов составил рейтинг зимних топ-трансферов РПЛ

Экс-футболист «Зенита»составил рейтинг зимних топ-трансферов РПЛ.

В ночь на 21 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно.

«Устроим хит‑парад. Под третьим номером — Глебов. "Динамо" нуждалось в опорном полузащитнике. Команда, надеюсь, будет бороться за золотые медали, им это усиление было необходимо.

На втором месте — в совокупности "Спартак" со своими 50 плюс миллионами. Это тоже показывает, что клуб будет бороться за чемпионство.

Главным приобретением считаю Солари. Классный футболист, он способен обыграть один в один. Вся Россия в него влюбится. Под первым номером — Луис Энрике из "Зенита", это игрок сборной Бразилии. Приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

РПЛ возобновится 28 февраля матчем 19‑го тура «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив».