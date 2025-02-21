Мареска: Моя цель — вернуть «Челси» туда, где он должен быть

Главный тренервысказался о последних результатах команды.

«Мы почти весь сезон провели в топ-4, и за 13 туров до финиша наша цель, безусловно, — попасть в четверку.

Мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться, несмотря на непростую ситуацию, в которой находимся сейчас. У нас выбыло пять-шесть ключевых игроков.

Я здесь, чтобы выигрывать матчи и вернуть этот клуб в борьбу за титулы. Проблема в том, что когда ты побеждаешь, тебя считают скромным, а когда не побеждаешь — говорят, что тебе не хватает амбиций. Моя цель — вернуть "Челси" туда, где он должен быть.

Я очень ценю поддержку со стороны руководства, у меня отличные отношения с клубом. Меня всегда поддерживают — спортивные директора, владельцы, весь клуб», — цитирует Мареску BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Челси» занимает только шестое место в турнирной таблице АПЛ.