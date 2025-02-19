Зиньковский: Приятно вернуться домой в родную команду

Форвард «Спартака»высказался по поводу возвращения в «Крылья Советов». Самарский клуб арендовал нападающего.

«Приятно вернуться домой в родной город, родную команду. Конечно, обстоятельства так сложились, что из "Спартака" нужно было уйти в аренду, получить игровое время. Поэтому я здесь.

Сколько думал над предложением? Естественно, думал я недолго (улыбается). Знал и надеялся, что это предложение у меня есть. Первое время об этом не думал, но когда понял, что точно нужно уходить, то решил, что в плане игровой практики мне будет лучше», — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе «Крыльев».

Зиньковский играл в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. Футболист провел 117 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 31 голевую передачу.

Контракт Зиньковского с самарским клубом истекает в июне 2027 года.