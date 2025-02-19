«Сочи» намерен выкупить Мелешина у «Спартака»

намерен на постоянной основе подписать нападающего

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Павел Мелешин Фото: pfcsochi.ru

Сейчас 20-летний форвард играет в клубе Первой лиги на правах аренды, а принадлежит московскому «Спартаку».

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил желание клуба выкупить трансфер Мелешина у красно-белых. В арендном соглашении предусмотрены опция выкупа для «Сочи» и право обратного выкупа красно-белыми.

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Мелешин в сентябре 2024 года пополнил ряды «Сочи», всего сыграл за команду 13 матчей в Первой лиге, забил 9 голов. На Transfermarkt нападающий сейчас стоит € 800 тыс.