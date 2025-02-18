В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Зиньковского и Гагнидзе

Председатель совета директороввысказался о последних трансферах клуба.

Напомним, что Лука Гагнидзе пополнил состав самарцев, перейдя из московского «Динамо». Антон Зиньковский перешел из «Спартака».

«Провели большую работу по укреплению наших позиций. Антон Зиньковский возвращается домой к тренеру, который его воспитал. Знаю, что для болельщиков это радостная новость. Уверен, он воспользуется данной возможностью и покажет хороший спортивный результат.

Переход Луки Гагнидзе —логичное усиление в обороне, с его приходом мы ликвидируем дефицит на позиции центральных полузащитников.

Команда максимально укомплектована, но мы продолжаем вести работу в рамках трансферной кампании по точечному усилению "Крыльев", — сказал Яковлев Чемпионату.