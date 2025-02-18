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    В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Зиньковского и Гагнидзе

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    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о последних трансферах клуба.

    Антон Зиньковский перешел в «Крылья Советов»
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    Антон Зиньковский перешел в «Крылья Советов»

    Напомним, что Лука Гагнидзе пополнил состав самарцев, перейдя из московского «Динамо». Антон Зиньковский перешел из «Спартака».

    «Провели большую работу по укреплению наших позиций. Антон Зиньковский возвращается домой к тренеру, который его воспитал. Знаю, что для болельщиков это радостная новость. Уверен, он воспользуется данной возможностью и покажет хороший спортивный результат.

    Переход Луки Гагнидзе —логичное усиление в обороне, с его приходом мы ликвидируем дефицит на позиции центральных полузащитников.

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    • Команда максимально укомплектована, но мы продолжаем вести работу в рамках трансферной кампании по точечному усилению "Крыльев", — сказал Яковлев Чемпионату.

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