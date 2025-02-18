Появился новый претендент на пост главного тренера «Реала» в случае ухода Анчелотти

Главный тренер «Борнмута»может пойти на повышение в мадридскийв случае ухода оттуда Карло Анчелотти, сообщает Daily Mail.

Руководство «сливочных» рассматривает испанского специалиста в качестве потенциальной замены прославленному итальянцу.

42-летний Ираола стал претендентом на пост наставника «Реала» после того, как генеральный директор «Байера» Фернандо Карро сообщил, что Хаби Алонсо, скорее всего, продолжит карьеру в стане «фармацевтов».

Календарь и таблица АПЛ

После 25 туров в АПЛ «Борнмут» сенсационно идет пятым с 43 очками и показывает яркий атакующий футбол. Ираола работал в Испании с «Райо Вальекано» и «Мирандес», а всю игровую карьеру провел в «Атлетике» из Бильбао.