Появился новый претендент на пост главного тренера «Реала» в случае ухода Анчелотти

Андони Ираола Фото: globallookpress.com
Руководство «сливочных» рассматривает испанского специалиста в качестве потенциальной замены прославленному итальянцу.
42-летний Ираола стал претендентом на пост наставника «Реала» после того, как генеральный директор «Байера» Фернандо Карро сообщил, что Хаби Алонсо, скорее всего, продолжит карьеру в стане «фармацевтов».
После 25 туров в АПЛ «Борнмут» сенсационно идет пятым с 43 очками и показывает яркий атакующий футбол. Ираола работал в Испании с «Райо Вальекано» и «Мирандес», а всю игровую карьеру провел в «Атлетике» из Бильбао.