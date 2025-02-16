Хаби Алонсо: Мы гордимся своей игрой против «Баварии»

Наставник леверкузенского «Байера»подвел итоги игры против «Баварии» (0:0) в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги.

«Все футболисты сыграли на самом высоком уровне. "Бавария" очень сильна в этом сезоне. Обычно они быстро ломают своих соперников, но в этот раз этого не было. Мы были сильны, и мы очень гордимся своей игрой.

Перед матчем мы говорили, что нам нужно сыграть идеально, и мы сыграли почти идеально. Против "Баварии" это непросто», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» с 55 очками продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии. Прошлогодний чемпион «Байер» идет вторым и отстает на 8 очков.