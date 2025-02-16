Ван Дейк: Мы бы хотели доминировать все 90 минут, но это АПЛ

Защитниквысказался о трудовой победе над(2:1).

«Мы бы хотели доминировать все 90 минут, но это АПЛ, и "Вулвс" способны наказать, создать опасные моменты. Мы продолжали бороться, идти вперед и набрали три очка. Сегодняшняя игра показала, что, когда мяч у нас, мы можем использовать это.

Кунья опасен, и мы знали об этом. К сожалению, он смог забить, но больше мы им не позволили сделать это.

Хотя я отдаю должное соперникам за то, как они выходили из ситуаций один в один в большинстве случаев, как находили свободного игрока между нашими линиями. Но и мы иногда действовали небрежно и не всегда контролировали мяч так хорошо, как могли бы», — цитирует ван Дейка BBC.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 17-й позиции (19).