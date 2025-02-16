Агент Сильянова: 99 процентов, что он останется в «Локомотиве»

Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста.

«Больше никакие клубы, кроме "Динамо" и "Зенита", им не интересовались. Согласно информации от "Локомотива", те предложения, которые были, их не устроили, поэтому Саша готовится к возобновлению сезона в команде и продолжит там карьеру.

С уверенностью в 99 процентов он останется в Локомотиве», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Сильянов провел 24 матча за клуб во всех турнирах.

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Ранее была информация, что Сильянов был близок к переходу в «Зенит».