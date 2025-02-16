Рашфорд летом надеется перебраться в «Барселону»

, выступающий сейчас на правах аренды за «Астон Виллу», заявил о своем желании стать футболистом испанской

«Маркус уверен, что если он восстановит свою форму в "Астон Вилле" и начнет забивать голы, то "Барселона" возобновит интерес к нему, особенно с учетом его установленной трансферной стоимости. Это огромный стимул для него и хорошая новость для "Астон Виллы". Теперь ему просто нужно начать играть и забивать», — сказал The Sun источник, знакомый с ситуацией.

Зимой Рашфорд перешел из «МЮ» в «Астон Виллу» и будет играть там минимум до конца сезона. 27-летний англичанин мечтает играть в «Барселоне» и ждет предложение от каталонцев, отклонив несколько вариантов с другими клубами.