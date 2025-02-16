ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальБудущая легенда. Ямаль уже к 20 годам может стать лучшим футболистом мира
    Все новости спорта

    Рашфорд летом надеется перебраться в «Барселону»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Трансферы Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Манчестер Юнайтед
    Маркус Рашфорд, выступающий сейчас на правах аренды за «Астон Виллу», заявил о своем желании стать футболистом испанской «Барселоны».

    Маркус Рашфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд

    «Маркус уверен, что если он восстановит свою форму в "Астон Вилле" и начнет забивать голы, то "Барселона" возобновит интерес к нему, особенно с учетом его установленной трансферной стоимости. Это огромный стимул для него и хорошая новость для "Астон Виллы". Теперь ему просто нужно начать играть и забивать», — сказал The Sun источник, знакомый с ситуацией.

    Зимой Рашфорд перешел из «МЮ» в «Астон Виллу» и будет играть там минимум до конца сезона. 27-летний англичанин мечтает играть в «Барселоне» и ждет предложение от каталонцев, отклонив несколько вариантов с другими клубами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шпоры» продолжат свое падение
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Вулверхэмптон»?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры