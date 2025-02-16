«Монпелье» — «Лион»: счет матча 1:4, обзор голов

на чужом поле обыграл(4:1) в матче 22-го тура французской Лиги 1.

У гостей в этом матче отличились Жорж Микаутадзе на 3-й минуте, Эрнест Нуама на 50-й минуте, Корентин Толиссо на 53-й минуте и Александр Ляказетт на 73-й минуте.

Единственный гол у «Монпелье» забил Тангуй Кулибали на 38-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Лион 1:4 Голы: 0:1 Жорж Микаутадзе (3'), 1:1 Тангуй Кулибали (38'), 1:2 Эрнест Нуама (50'), 1:3 Корентин Толиссо (53'), 1:4 Александр Ляказетт (73') Монпелье: Бенжамен Леком, Энцо Чато, Тео Сент-Люс, Бамо Мейте (Бубакар Куяте, 62'), Жорис Шотар, Рабби Нзингула (Халил Файад, 62'), Жордан Ферри (Junior Ndiaye, 69'), Тежи Саванье, Тангуй Кулибали (Nicolas Pays, 69'), Анди Делорт (Вахби Хазри, 69'), Yael Mouanga Лион: Лукас Перри, Николас Тальяфико (Абнер Винисиус, 70'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Саэль Кумбеди, Эрнест Нуама, Корентин Толиссо (Малик Мартен Фофана, 78'), Таннер Тессманн, Неманья Матич (Жордан Верету, 78'), Жорж Микаутадзе (Александр Ляказетт, 70'), Райан Шерки (Тьяго Альмада, 70') Предупреждения: Тангуй Кулибали (29'), Анди Делорт (34'), Николас Тальяфико (64'), Тео Сент-Люс (86')

После этого матча «Лион» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 36-ю очками в активе. «Монпелье» — на последней 18-й строчке с 15-ю баллами.