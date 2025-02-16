«Ювентус» и «Интер» сыграют между собой в центральном матче 25-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Туринцы набрали 43 очка в 24-х матчах, одержав 10 побед при 13-ти ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 41:21.

Тремя турами ранее «Ювентус» потерпел первое поражение, уступив в гостях лидеру чемпионата — «Наполи» (1:2). После этого команда под руководством Тьяго Мотты уверенно разобралась дома с «Эмполи» (4:1), а затем вырвала победу в гостях у «Комо» — 2:1. Отдельно стоит отметить новичка команды нападающего Рандаля Коло-Муани, который забил 5 мячей 3-х матчах.

На этой неделе «Ювентус» также сыграл первый матч 1/16 финала Лиги Чемпионов против ПСВ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Турина.

«Интер»

«Интер» находится на втором месте в турнирной таблице и сможет обойти лидирующий «Наполи», если победит сегодня «Ювентус». На данный момент команда из Милана отстает от неполитанцев на два балла — 54 очка в против 56-ти. «Нерадзурри» одержали 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 58 голов и пропустив 23 мяча в свои ворота.

Два последних матча «Интер» провел с «Фиорентиной». Сначала команда Симоне Индзаги крупно уступила «фиалкам» в доигранной встрече 14-го тура (0:3), а спустя четыре дня взяла реванш, победив на «Сан-Сиро» со счетом 2:1.

До этого «Интер» спасся в дерби с «Миланом». Матч завершился вничью 1:1 благодаря голу де Врея на 93-й минуте.

Личные встречи

В матче первого круга в Милане была зафиксирована сверхрезультативная ничья — 4:4.

В последних 10-ти матчах на счету «Интера» 5 побед, «Ювентус» оказался сильнее в 2-х случаях и трижды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с коэффициентом 3.25.