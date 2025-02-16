ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ювентус» — «Интер». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 25-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Интер
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальБудущая легенда. Ямаль уже к 20 годам может стать лучшим футболистом мира «Байер» — «Бавария»«Байер» доминировал, но не забил. «Бавария» удержала нулевую ничью в ключевом матче «Лацио» — «Наполи»Все еще непобедимые. «Наполи» не проиграл в Риме, но снова не смог одолеть «Лацио»
    Все новости спорта
    Хакан Чалханоглу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хакан Чалханоглу
    «Ювентус» и «Интер» сыграют между собой в центральном матче 25-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Туринцы набрали 43 очка в 24-х матчах, одержав 10 побед при 13-ти ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 41:21.

    Тремя турами ранее «Ювентус» потерпел первое поражение, уступив в гостях лидеру чемпионата — «Наполи» (1:2). После этого команда под руководством Тьяго Мотты уверенно разобралась дома с «Эмполи» (4:1), а затем вырвала победу в гостях у «Комо» — 2:1. Отдельно стоит отметить новичка команды нападающего Рандаля Коло-Муани, который забил 5 мячей 3-х матчах.

    На этой неделе «Ювентус» также сыграл первый матч 1/16 финала Лиги Чемпионов против ПСВ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Турина.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    «Интер»

    «Интер» находится на втором месте в турнирной таблице и сможет обойти лидирующий «Наполи», если победит сегодня «Ювентус». На данный момент команда из Милана отстает от неполитанцев на два балла — 54 очка в против 56-ти. «Нерадзурри» одержали 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 58 голов и пропустив 23 мяча в свои ворота.

    Два последних матча «Интер» провел с «Фиорентиной». Сначала команда Симоне Индзаги крупно уступила «фиалкам» в доигранной встрече 14-го тура (0:3), а спустя четыре дня взяла реванш, победив на «Сан-Сиро» со счетом 2:1.

    До этого «Интер» спасся в дерби с «Миланом». Матч завершился вничью 1:1 благодаря голу де Врея на 93-й минуте.

    Личные встречи

    В матче первого круга в Милане была зафиксирована сверхрезультативная ничья — 4:4.

    В последних 10-ти матчах на счету «Интера» 5 побед, «Ювентус» оказался сильнее в 2-х случаях и трижды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с коэффициентом 3.25.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры