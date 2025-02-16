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    Бензема: Приятно быть рядом с Криштиану, но для меня важнее выиграть матч

    Футбол Саудовская Про-Лига Криштиану Роналду Аль-Иттихад Джидда Аль-Наср Эр-Рияд
    Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема дал комментарий по поводу борьбы с Криштиану Роналду за звание лучшего бомбардира чемпионата Саудовской Аравии.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Я хочу сказать кое-что: я не тот парень, который думает о том, чтобы забивать и забивать голы. Приятно быть рядом с Криштиану, но для меня важнее выиграть матч. Если я смогу забить больше голов для своей команды, буду рад.

    Мы отлично работаем с нашими потрясающими болельщиками. Они подталкивают нас, и мы делаем все возможное, выходим на поле, чтобы побеждать.

    Конечно, мы смотрим и на другие команды, потому что они тоже хороши, но мы концентрируемся на клубе "Аль-Иттихад". Мы сосредоточены на себе, и у нас большие планы.

    Для нас все игры очень важны. Конечно, "Аль-Хилаль" — одна из лучших команд в Саудовской Аравии, поэтому мы хорошо подготовимся к этой игре, она важна для нас», — цитирует Бензема сайт саудовской лиги.

    Напомним, что Роналду сейчас выступает в составе «Аль-Насра».

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