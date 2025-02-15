Мареска: Я разочарован, «Челси» жаль болельщиков

Наставник лондонского «Челси»отреагировал на поражение команды в матче АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Встреча состоялась 14 февраля.

«Этот результат — разочарование во всём. Конечно, нам очень жаль болельщиков, которые приходят сюда. В таком положении нам нужно действовать гораздо лучше.

Есть много вещей, которые мы должны делать лучше. У нас впереди ещё много матчей, и мы всё ещё находимся в хорошем положении. Сейчас у нас такой момент, когда мы чувствуем, что можем легко пропустить и не забить. До гола у них было не так много моментов.

Мне жаль болельщиков. Это не та игра, которую мы должны показывать, особенно на таком отрезке сезона. Нам нужно держаться вместе», — приводит слова Марески ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» идет на 4-м месте в таблице. У команды 43 очка по итогам 25 матчей.