Мареска: Я разочарован, «Челси» жаль болельщиков

Энцо Мареска Фото: globallookpress.com
«Этот результат — разочарование во всём. Конечно, нам очень жаль болельщиков, которые приходят сюда. В таком положении нам нужно действовать гораздо лучше.
Есть много вещей, которые мы должны делать лучше. У нас впереди ещё много матчей, и мы всё ещё находимся в хорошем положении. Сейчас у нас такой момент, когда мы чувствуем, что можем легко пропустить и не забить. До гола у них было не так много моментов.
Мне жаль болельщиков. Это не та игра, которую мы должны показывать, особенно на таком отрезке сезона. Нам нужно держаться вместе», — приводит слова Марески ВВС.
«Челси» идет на 4-м месте в таблице. У команды 43 очка по итогам 25 матчей.