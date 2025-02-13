ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — ПСВЛЧ. Яркий матч в Манчестере и великолепная форма Усмана Дембеле
  • 18:15
    • Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Мастерса» в Дохе
    Все новости спорта

    «ПСЖ» нашел замену Доннарумме

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Трансферы Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Серия A Футбол Италии Милан Лилль
    Французский «ПСЖ» недоволен игрой своего основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и рассматривает вариант с его заменой на следующий сезон.

    Майк Меньян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майк Меньян

    По данным издания GFFN и журналиста Саши Тавольери, главным кандидатом на усиление лидера Лиги 1 является голкипер «Милана» и первый номер сборной Франции Майк Меньян.

    Его контракт с россонери истекает летом 2026-го и итальянский клуб рассматривает возможность его продажи, если Меньян не захочет продлевать соглашение.

  • Исак, Осимхен, Субименди и еще 12 игроков, которые станут главными героями летнего трансферного окна
  • Лишь немногие из этих звезд останутся в своих нынешних клубах
  • 06/02/2025

    • Другим вариантом парижан является вратарь молодежной сборной Франции и «Лилля» Люка Шевалье, заполучить которого будет намного проще, чем Меньяна.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится закрытым? Рассказываем в прогнозе
  • «Порту» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выдадут ли команды голевую феерию в Москве?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Баски не станут откладывать на потом
  • «Мидтьюланн» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры