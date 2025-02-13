«ПСЖ» нашел замену Доннарумме

Французский «ПСЖ» недоволен игрой своего основного вратаряи рассматривает вариант с его заменой на следующий сезон.

По данным издания GFFN и журналиста Саши Тавольери, главным кандидатом на усиление лидера Лиги 1 является голкипер «Милана» и первый номер сборной Франции Майк Меньян.

Его контракт с россонери истекает летом 2026-го и итальянский клуб рассматривает возможность его продажи, если Меньян не захочет продлевать соглашение.

Другим вариантом парижан является вратарь молодежной сборной Франции и «Лилля» Люка Шевалье, заполучить которого будет намного проще, чем Меньяна.