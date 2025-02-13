Ловчев: Можно было договариваться с Бразилией и Аргентиной, платить им деньги, они бы приехали

Евгений Ловчев Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно о том, что россияне сыграют с командами Замбии, Нигерии и Беларуси в 2025 году.
«Такие же, как и были. Соперники довольно слабые для нас. Но играть надо, без сомнений. Нужно выступать, светиться, чтобы этот негатив как‑то сходил на нет. Можно было договариваться с Бразилией и Аргентиной, платить им приличные деньги, они бы приехали», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
Напомним, что с 2022 года сборная России отстранена от официальных международных поединков.