«Бачка-Топола» проиграла «Ягеллонии» в матче ЛК

Завершились два матча 1/16 финала Лиги конференции.

В одной из встреч «Ягеллония» обыграла «Бачка-Тополу» (3:1).

Единственный гол у сербской команды забил Престиж Мбунгу на 28-й минуте.

У «Ягеллонии» дубль оформил Хесус Имас, забив голы на 31-й и 89-й минутах. Афимику Пулулу забил еще один гол на 81-й минуте.

Лига конференций. 1/16 финала. Первый матч ТСЦ Бачка Топола Сербия — Ягеллония Польша 1:3 (1:1, 0:2) Голы: 1:0 — 28 Мбунгу, 1:1 — 31 Имас, 1:2 — 81 Пулулу, 1:3 — 88 Имас«Бачка-Топола: Илич, Радоевич, Цапан, Дегенек, Джорджевич, Мбунгу, Йованович (Пантович, 84), Станич, Радин, Милосавлевич (Пейич, 90+2), Лазетич (Шош, 76)«Ягеллония»: Абрамович, Браганса Моутинью, Эбосс (Стоинович, 70), Скшипчак, Войтушек, Флак (Романчук, 78), Кубицки, Вильяр (Петушевски, 78), Чурлинов (Хансен, 70), Пулулу (Диаби, 86), ИмасПредупреждения: Цапан (90+4)

В параллельном матче «Викингур» обыграл «Панатинаикос» со счетом 2:1.

В составе исландской команды голами отметились Давид Атласон на 13-й минуте и Маттиас Вилхьялмссон на 57-й минуте.

На 90+1-й минуте игрок «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис забил гол с пенальти.

Лига конференций. 1/16 финала. Первый матч Викингур Рейкьявик Исландия — Панатинаикос Греция 2:1 (1:0, 1:1) Голы: 1:0 — 12 Атласон, 2:0 — 56 Вильхьяльмссон, 2:1 — 90+1, пенальти Иоаннидис«Викингур»: Йонссон, Торкельссон, Экрот (Фьолусон, 46), Ибрахимагич (Андрасон, 84), Хафстейнссон, Траундарсон (Вильхьяльмссон, 50), Гудьонссон, Агнарссон (Джурич, 71), Атласон, Сигурпаульссон, ИнгимюндарсонПанатинаикос«: Лодыгин, Младенович, Ингасон, Палмер-Браун (Фикай, 37), Коцирас, Максимович, Сиопис (Гнезда-Черин, 66), Джуричич, Бакасетас (Свидерски, 22), Мансини (Тете, 66), Еремеефф (Иоаннидис, 66)Предупреждения: Атласон (41), Джуричич (70), Ибрахимагич (74), Джурич (79)

Ответные игры между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги конференций состоятся 20-го февраля.