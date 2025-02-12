12 февралясыграет в гостях ув рамках первого поединка 1/16 плей-офф Лиги чемпионов. Команды встретятся на «Селтик Парк» в 23:00 по мск.

О том, где смотреть матч, по каким ссылкам — ниже в нашем превью.

«Кельты» выиграли 3 последних матча во всех турнирах. В Лиге чемпионов «Селтик» набрал 12 очков и занял 21-е место. В последнем туре этапа лиги хозяева проиграли 2:4 «Астон Вилле». Они не смогли выиграть в 3 из 4 матчей.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Баварии» еще долго не забудут ее ужасный провал в поединке с «Фейеноордом», который завершился разгромом 0:3. Тем не менее баварцы выиграли 4 из 5 матчей в турнире. Они финишировали на 12-й позиции с 15 очками.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент выбранного события составляет 2.30.

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение «Баварии»: 7.50 на победу хозяев, 1.40 на победу гостей.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Баварии» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Селтик» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.