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    «Селтик» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    12 февраля «Бавария» сыграет в гостях у «Селтика» в рамках первого поединка 1/16 плей-офф Лиги чемпионов. Команды встретятся на «Селтик Парк» в 23:00 по мск.

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    О том, где смотреть матч, по каким ссылкам — ниже в нашем превью.

    «Кельты» выиграли 3 последних матча во всех турнирах. В Лиге чемпионов «Селтик» набрал 12 очков и занял 21-е место. В последнем туре этапа лиги хозяева проиграли 2:4 «Астон Вилле». Они не смогли выиграть в 3 из 4 матчей.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Баварии» еще долго не забудут ее ужасный провал в поединке с «Фейеноордом», который завершился разгромом 0:3. Тем не менее баварцы выиграли 4 из 5 матчей в турнире. Они финишировали на 12-й позиции с 15 очками.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент выбранного события составляет 2.30.

    • Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение «Баварии»: 7.50 на победу хозяев, 1.40 на победу гостей.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Баварии» со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Селтик» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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