О том, где смотреть матч, по каким ссылкам — ниже в нашем превью.
«Кельты» выиграли 3 последних матча во всех турнирах. В Лиге чемпионов «Селтик» набрал 12 очков и занял 21-е место. В последнем туре этапа лиги хозяева проиграли 2:4 «Астон Вилле». Они не смогли выиграть в 3 из 4 матчей.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Баварии» еще долго не забудут ее ужасный провал в поединке с «Фейеноордом», который завершился разгромом 0:3. Тем не менее баварцы выиграли 4 из 5 матчей в турнире. Они финишировали на 12-й позиции с 15 очками.
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент выбранного события составляет 2.30.
- Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение «Баварии»: 7.50 на победу хозяев, 1.40 на победу гостей.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Баварии» со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Селтик» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.