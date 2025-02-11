«Ленинградец» — КНДР: счет матча 3:2, обзор голов

в товарищеской встрече был сильнеесо счетом 3:2.

В составе российского клуба отличились Руслан Казаков, Дмитрий Барков и Иван Маркелов.

Сейчас «Ленинградец» выступает во Второй лиге в группе «Золото» и идет там на третьем месте, ставя задачу возвращения в Первую лигу. В этом сезоне команду возглавил известный российский игрок и тренер Вадим Евсеев.

Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

Первый матч после зимней паузы «Ленинградец» в чемпионате России сыграет 2 марта против своего конкурента «Спартака» из Костромы.