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    «Ленинградец» победил сборную КНДР в товарищеском матче

    «Ленинградец» — КНДР: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Ленинградец Футбол России Сборная КНДР
    «Ленинградец» в товарищеской встрече был сильнее сборной КНДР со счетом 3:2.

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    В составе российского клуба отличились Руслан Казаков, Дмитрий Барков и Иван Маркелов.

    Сейчас «Ленинградец» выступает во Второй лиге в группе «Золото» и идет там на третьем месте, ставя задачу возвращения в Первую лигу. В этом сезоне команду возглавил известный российский игрок и тренер Вадим Евсеев.

    Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

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