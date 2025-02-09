18:00Плимут — ЛиверпульОнлайн
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    Луис Диас«Плимут» — «Ливерпуль». Онлайн
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    «Плимут» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    9 февраля «Ливерпуль» сыграет в гостях у скромного «Плимута» в рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии, который начнется в 18:00 по мск.

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    В прошлом раунде хозяева уже прошли одного представителя АПЛ. На выезде они обыграли «Брентфорд» со счетом 1:0. Это была одна из двух побед команды за месяц, в котором она провела 6 поединков.

    «Ливерпуль» до этого разобрался с «Аккрингтоном» 4:0 и вряд ли намерен на этом останавливаться. В прошлом матче «мерсисайдцы» разгромили 4:0 «Тоттенхэм» и прошли в финал Кубка лиги. У гостей может получиться удачная кубковая неделя.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз в котором выбрали исход с коэффициентом с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры практически не верят в чудо и дают такие коэффициенты: 12.0 и 1.23 на победу в матче, 8.20 и 1.10 на проход в 1/8 финала.

    • Искусственный интеллект ставит на разгром «Плимута» со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Плимут» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

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