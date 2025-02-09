«Лацио» набрал за 23 матча 42 очка и борется за место в зоне Лиги чемпионов. Уже после этого тура «римляне» могут там оказаться. Для этого нужно побеждать. В прошлом туре им это удалось. Хозяева на выезде победили «Кальяри».
А вот «Монца» потерпела уже три поражения подряд. Сейчас она является последней командой в таблице с 13 очками и для спасения ей нужно теперь набирать минимум 9 пунктов.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
- Букмекеры считают фаворитом встречи «Лацио». Котировки на победу составляют 1.34 и 10.0 соответственно.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Лацио» с результатом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Монца» смотрите на LiveCup.Run.
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