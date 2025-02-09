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    «Лацио» — «Монца»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 24-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Монцу». Событие состоится 9 февраля в Риме на «Олимпико» в 17:00 по мск.

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    «Лацио» набрал за 23 матча 42 очка и борется за место в зоне Лиги чемпионов. Уже после этого тура «римляне» могут там оказаться. Для этого нужно побеждать. В прошлом туре им это удалось. Хозяева на выезде победили «Кальяри».

    А вот «Монца» потерпела уже три поражения подряд. Сейчас она является последней командой в таблице с 13 очками и для спасения ей нужно теперь набирать минимум 9 пунктов.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

    • Букмекеры считают фаворитом встречи «Лацио». Котировки на победу составляют 1.34 и 10.0 соответственно.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Лацио» с результатом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Монца» смотрите на LiveCup.Run.

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