В воскресенье, 9 февраля, в поединке 24-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле примет «Монцу». Начало встречи — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: Столичный клуб с 42 баллами сейчас разместился на пятой строке в таблице и от лидера отстает на 12 пунктов.

«Лацио» выиграл 13 игр из 23 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 40:31.

Последние матчи: «Орлята» не совсем удачно провели свои три предыдущих поединка. Сперва в этой серии он уступили дома 1:2 «Фиорентине» в чемпионате и в Португалии «Браге» 0:1 в рамках Лиги Европы. А затем они в гостях выиграли у «Кальяри» со счетом 2:1 в предыдущем туре чемпионата Италии.

Не сыграют: Матиас Весино, Патрик и Эльсеид Хисай не помогут своей команде.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Лацио» смог выиграть свой предыдущий проведенный поединок, добыв викторию в чемпионате страны. Перед этим же римляне уступили в двух встречах подряд в различных турнирах, но оба раза с минимальной разницей в счете. До этого «небесно-голубые» в шести матчах победили в половине случаев при двух мировых исходах и всего лишь одном фиаско.

И отметим то, что «лациале» в рамках чемпионата Италии не смогли отметиться в воротах соперника только раз за последние семь игр.

«Монца»

Турнирное положение: Данный коллектив с 13 набранными очками замыкает таблицу и на восемь пунктов отстает от безопасной строки.

«Монца» выиграла всего лишь два матча из 23 проведенных, семь игр свела миром и 14 раз уступала, разница забитых и пропущенных составляет 20:34.

Последние матчи: «Красно-белые» в своих трех предыдущих поединках чемпионата страны не набрали ни одного очка, проиграв все три встречи. В гостевых поединках они были повержены 1:3 «Болоньей» и 0:2 «Дженоа», а также дома уступили в прошлом туре «Вероне» со счетом 0:1.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Монца» проиграла свои три минувших поединка, дважды уступив в гостях за это время и оба раза с разницей в два гола. А до этого команда смогла неожиданно на своем поле переиграть «Фиорентину» со счетом 2:1, прервав на тот момент 6-матчевую проигрышную серию, где пять фиаско пришлись на Серию А и 12-матчевую безвыигрышную, в которой было девять поражений.

Статистика для ставок

«Монца» проиграла восемь из девяти предыдущих игр Серии А

«Лацио» дома в чемпионате не побеждает на протяжении четырех встреч, проиграв дважды за это время

В первом круге «Лацио» обыграл «Монцу» на ее поле со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Лацио» букмекеры дают коэффициент 1.38. Ничья оценена в 4.95, а победа «Монцы» оценена в 8.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Римский коллектив в поединке с главным аутсайдером лиги просто обязан прерывать свою неудачную домашнюю серию и уверенно брать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» с форой (-1,5) за 2.07.

Прогноз: И еще ставим здесь на то, что «Лацио» сможет отметиться забитыми мячами в воротах «Монцы» в каждом из проведенных таймов.

Ставка: «Лацио» забьет в обоих таймах за 2.10.