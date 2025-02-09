ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ливай ГарсияХищник штрафной площади. Переход Ливая Гарсии укрепит чемпионские амбиции «Спартака» Жоао Феликс«Эмполи» — «Милан». Онлайн Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    «Лацио» прервет домашнюю серию без побед

    «Лацио» — «Монца». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 9 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Монца Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лацио»
    В воскресенье, 9 февраля, в поединке 24-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле примет «Монцу». Начало встречи — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 09 Февраля 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 17:00 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: Столичный клуб с 42 баллами сейчас разместился на пятой строке в таблице и от лидера отстает на 12 пунктов.

    «Лацио» выиграл 13 игр из 23 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 40:31.

    Лацио — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Орлята» не совсем удачно провели свои три предыдущих поединка. Сперва в этой серии он уступили дома 1:2 «Фиорентине» в чемпионате и в Португалии «Браге» 0:1 в рамках Лиги Европы. А затем они в гостях выиграли у «Кальяри» со счетом 2:1 в предыдущем туре чемпионата Италии.

    Не сыграют: Матиас Весино, Патрик и Эльсеид Хисай не помогут своей команде.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Лацио» смог выиграть свой предыдущий проведенный поединок, добыв викторию в чемпионате страны. Перед этим же римляне уступили в двух встречах подряд в различных турнирах, но оба раза с минимальной разницей в счете. До этого «небесно-голубые» в шести матчах победили в половине случаев при двух мировых исходах и всего лишь одном фиаско.

    И отметим то, что «лациале» в рамках чемпионата Италии не смогли отметиться в воротах соперника только раз за последние семь игр.

    «Монца»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 13 набранными очками замыкает таблицу и на восемь пунктов отстает от безопасной строки.

    «Монца» выиграла всего лишь два матча из 23 проведенных, семь игр свела миром и 14 раз уступала, разница забитых и пропущенных составляет 20:34.

  • Вне поля зрения. Пять умных зимних приобретений в Европе, оставшихся незамеченными
  • Пять многообещающих трансферов, которые вскоре могут показаться действительно очень мудрыми сделками
  • 06/02/2025

    • Последние матчи: «Красно-белые» в своих трех предыдущих поединках чемпионата страны не набрали ни одного очка, проиграв все три встречи. В гостевых поединках они были повержены 1:3 «Болоньей» и 0:2 «Дженоа», а также дома уступили в прошлом туре «Вероне» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Монца» проиграла свои три минувших поединка, дважды уступив в гостях за это время и оба раза с разницей в два гола. А до этого команда смогла неожиданно на своем поле переиграть «Фиорентину» со счетом 2:1, прервав на тот момент 6-матчевую проигрышную серию, где пять фиаско пришлись на Серию А и 12-матчевую безвыигрышную, в которой было девять поражений.

    Статистика для ставок

    • «Монца» проиграла восемь из девяти предыдущих игр Серии А

    • «Лацио» дома в чемпионате не побеждает на протяжении четырех встреч, проиграв дважды за это время

    • В первом круге «Лацио» обыграл «Монцу» на ее поле со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Лацио» букмекеры дают коэффициент 1.38. Ничья оценена в 4.95, а победа «Монцы» оценена в 8.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: Римский коллектив в поединке с главным аутсайдером лиги просто обязан прерывать свою неудачную домашнюю серию и уверенно брать три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» с форой (-1,5) за 2.07.

    Прогноз: И еще ставим здесь на то, что «Лацио» сможет отметиться забитыми мячами в воротах «Монцы» в каждом из проведенных таймов.

    Ставка: «Лацио» забьет в обоих таймах за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Потапова — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенчич — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Урал — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Де Минор — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Монца»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. «Лацио» прервет домашнюю серию без побед
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры