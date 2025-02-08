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    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в Кубке Англии, Магуайр забил победный гол

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лестер Сити
    «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Лестера» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «лис» единственный гол забил Бобби де Кордова-Рид на 42-й минуте.

    «Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счет на 68-й минуте, отличился Джошуа Зиркзе.

    Уже на 90+3-й минуте защитник «манкунианцев» Гарри Магуайр забил гол и принес победу для своей команды.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Манчестер Юнайтед — Лестер 2:1
    Голы: 0:1 Бобби Декордова-Рид (42'), 1:1 Джошуа Зиркзее (68'), 2:1 Гарри Магуайр (90 + 3') Предупреждение: Мануэль Угарте (84')

    По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, а «Лестер» завершил свое выступление на турнире.

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