«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе «лис» единственный гол забил Бобби де Кордова-Рид на 42-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счет на 68-й минуте, отличился Джошуа Зиркзе.
Уже на 90+3-й минуте защитник «манкунианцев» Гарри Магуайр забил гол и принес победу для своей команды.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Манчестер Юнайтед — Лестер 2:1
Голы: 0:1 Бобби Декордова-Рид (42'), 1:1 Джошуа Зиркзее (68'), 2:1 Гарри Магуайр (90 + 3') Предупреждение: Мануэль Угарте (84')
По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, а «Лестер» завершил свое выступление на турнире.