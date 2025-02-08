Компани: У нас по-прежнему лучшая оборона в Германии, такова реальность

Главный тренервысказался об игре мюнхенской команды в защите.

«У нас в "Баварии" такие высокие стандарты, что если раз или два что-то не получается, нас начинают критиковать.

У нас по-прежнему лучшая оборона в Германии, такова реальность. Но это нормально, мы всегда хотим совершенствоваться. Всегда важно сохранять спокойствие и не паниковать. Мы должны искать решения коллективно, а не указывать пальцем на отдельных людей», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, что «Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.