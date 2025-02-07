Глушаков: Мне кажется, Селихов хочет уехать в зарубежный чемпионат

Бывший футболист «Спартака»высказался о том, где бы мог продолжить карьеру голкипер

Селихов покинул «Спартак» в январе. Сейчас вратарь является свободным агентом.

«Мне кажется, он хочет уехать в зарубежный чемпионат, может быть, в арабские страны. Но если будет хороший вариант в России, останется здесь. Сам с интересом жду, где Саша окажется в итоге.

У него были очень хорошие матчи. Конечно, он хотел большего, но такова жизнь, у каждого своя карьера. В любом случае Саша многое сделал для "Спартака", стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Последним клубом в карьере Глушакова были подмосковные «Химки».