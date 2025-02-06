В четвертьфинале Кубка Испаниипримет. Команды встретятся 6 февраля в 21:30 по мск.

Команды совсем недавно провели очную встречу в Примере. 2 февраля соперники встретились в Памплоне, где была зафиксирована победа «Осасуны» со счетом 2:1. Это была третья победа гостей подряд в очной серии.

В Кубке Испании последний раз команды встречались 17 января прошлого года. Тогда «Реал Сосьедад» в гостях выиграл 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают ознакомиться с прогнозом, коэффициент которого составляет 2.15.

предлагают ознакомиться с прогнозом, коэффициент которого составляет 2.15. Букмекеры ставят на успех хозяев: 1.76 против 5.20 в основное время, 1.35 и 3.30 на проход в полуфинал.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Осасуны» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.

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