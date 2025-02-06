Команды совсем недавно провели очную встречу в Примере. 2 февраля соперники встретились в Памплоне, где была зафиксирована победа «Осасуны» со счетом 2:1. Это была третья победа гостей подряд в очной серии.
В Кубке Испании последний раз команды встречались 17 января прошлого года. Тогда «Реал Сосьедад» в гостях выиграл 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают ознакомиться с прогнозом, коэффициент которого составляет 2.15.
- Букмекеры ставят на успех хозяев: 1.76 против 5.20 в основное время, 1.35 и 3.30 на проход в полуфинал.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Осасуны» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.
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