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    Вирджил ван Дейк и Ватару Эндо«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн
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    «Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Осасуну» в матче Кубка Испании

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Сосьедад Осасуна
    «Реал Сосьедад» одержал победу над «Осасуной» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

    Браис Мендес — игрок «Реал Сосьедад»
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    Браис Мендес — игрок «Реал Сосьедад»

    В составе хозяев голы записали на свой счет Андер Барренечеа на 21-й минуте и Браис Мендес на 31-й минуте.

    Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Реал Сосьедад — Осасуна 2:0
    Голы: 1:0 Андер Барренечеа (21'), 2:0 Брайс Мендес (31') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Наиф Агер, Айэн Муньос, Игор Субельдия (Хон Арамбуру, 60'), Мартин Субименди, Такэфуса Кубо (Шеральдо Бекер, 81'), Брайс Мендес, Пабло Марин (Jon Olasagasti, 60'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 55'), Андер Барренечеа (Серхио Гомес, 55') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хесус Аресо, Аймар Орос (Пабло Ибаньес, 60'), Рубен Гарсия (Брайан Сарагоса, 60'), Икер Муньос, Хон Монкайола (Лукас Торро, 60'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 72'), Энрике Барха (Хорхе Эррандо, 37') Предупреждения: Микель Оярсабаль (45 + 1'), Аймар Орос (45 + 1'), Хон Монкайола (45 + 5'), Серхио Эррера (45 + 6'), Пабло Ибаньес (77'), Хесус Аресо (80'), Айэн Муньос (87'), Наиф Агер (90 + 3') Удаление: Алехандро Катена (35')

    По итогам противостояния «Реал Сосьедад» пробился в полуфинал Кубка Испании, а «Осасуна» завершила свое выступление на турнире.

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