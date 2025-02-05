Орлов: По Луису Энрике сразу видно, что это игрок стартового состава

Известный комментаторпрокомментировал игру звездного новичка «Зенита»в игре Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пенальти 4:1), где он вышел в стартовом составе.

«Конечно, пока преждевременно делать какие-то глобальные выводы. Но, мне кажется, все у "Зенита" идет по плану. Понравились новички. По Луису Энрике сразу видно, что это игрок стартового состава. Самостоятельная фигура.

Может и обыграть один в один, и пробить. Способен создавать остроту. Крепко стоит на ногах. Удачно вышел на замену Ваня Дркушич. Произвел приятное впечатление. Добавил солидности обороне сине-бело-голубых», — сказал «СЭ» Орлов.

24-летний вингер пришел из «Ботафого» в январе 2025 года, заключив четырехлетний контракт с питерцами с возможностью продления еще на сезон.