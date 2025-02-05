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    Орлов: По Луису Энрике сразу видно, что это игрок стартового состава

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА
    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру звездного новичка «Зенита» Луиса Энрике в игре Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пенальти 4:1), где он вышел в стартовом составе.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Конечно, пока преждевременно делать какие-то глобальные выводы. Но, мне кажется, все у "Зенита" идет по плану. Понравились новички. По Луису Энрике сразу видно, что это игрок стартового состава. Самостоятельная фигура.

    Может и обыграть один в один, и пробить. Способен создавать остроту. Крепко стоит на ногах. Удачно вышел на замену Ваня Дркушич. Произвел приятное впечатление. Добавил солидности обороне сине-бело-голубых», — сказал «СЭ» Орлов.

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