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    Личка: Верю, что в «Динамо» один защитник придет

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    Наставник «Динамо» Марцел Личка отметил, что зимой ждет усиления. Чех надеется, что московский клуб подпишет защитника.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я уже не хочу говорить на тему новых игроков. Я хочу видеть, но сейчас никого нет. Верю, что один защитник придёт. Если удастся. Не хочу в голове держать кого-то, а потом не получится, и я расстроюсь. Поэтому просто работаю с теми игроками, которые есть на сегодняшний день. Будем с этими игроками отходить наших конкурентов.

    Но они усилятся все, очень дорогими трансферами. Надо всегда быть позитивным. Год назад никто не верил, что мы будем биться за чемпионство до последней секунды. Да, у "Спартака" и "Зенита" другие возможности. Я бы тоже хотел по 20 млн евро, покупать на эти деньги игроков. Но у нас нет такой возможности, поэтому я стараюсь не смотреть на эти вещи. В такой ситуации нужно уметь играть как команда, как коллектив. Может, у нас не такие мастеровитые игроки, как у "Зенита" или "Спартака", но мы можем побеждать их как команда», — сказал Личка «Чемпионату».

    4 февраля «Динамо» в матче Зимнего Кубка РПЛ уступило «Краснодару» со счетом 0:1.

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