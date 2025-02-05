Артета: Жаль, что зимой у «Арсенала» не было новых трансферов

Наставник лондонского «Арсенала»прокомментировал трансферную кампанию «канониров» этой зимой. Специалист сожалеет, что клуб никого не купил.

«У нас была чёткая цель: всегда, когда открывается трансферное окно, исследовать возможности для улучшения нашей команды игроками, которые могут оказать влияние. Из-за травм футболистов мы оказались в сложной ситуации и не добились новых подписаний. Мы разочарованы в этом плане, но также хорошо понимаем, что нам нужны определённые игроки. Это именно тот профиль — игрок, который, как мы считаем, может значительно улучшить нашу команду. Финансово есть множество путей, и нам необходимо придерживаться рамок, которые привели нас к успеху», — приводит слова Артеты BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В январе «Арсенал» не купил ни одного игрока. Сейчас лондонцы идут на 2-м месте в таблице АПЛ. У клуба 50 набранных очков.