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    Аршавин — об игре Луиса Энрике: Приехал «на опыте»

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    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего команды Луиса Энрике за «сине-бело-голубых» в товарищеских матчах.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Ощущение, что он приехал "на опыте". Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике — пока спокойненько. Где надо — отыграется, не будет форсировать получить мяч. А где надо, наоборот, старается "взорваться".

    Крепкий и сильный. По манере напоминает Дугласа Косту. Настолько уверен в своей скорости, что заранее прокидывает своего защитника», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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    • Напомним, что Луис Энрике пополнил состав «Зенита» 20-го января этого года. «Сине-бело-голубые» приобрели бразильца у «Ботафого» за 35 млн. евро.

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