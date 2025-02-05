Аршавин — об игре Луиса Энрике: Приехал «на опыте»

Заместитель генерального директора по спортивному развитиюподелился мнением об игре нападающего командыза «сине-бело-голубых» в товарищеских матчах.

«Ощущение, что он приехал "на опыте". Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике — пока спокойненько. Где надо — отыграется, не будет форсировать получить мяч. А где надо, наоборот, старается "взорваться".

Крепкий и сильный. По манере напоминает Дугласа Косту. Настолько уверен в своей скорости, что заранее прокидывает своего защитника», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Луис Энрике пополнил состав «Зенита» 20-го января этого года. «Сине-бело-голубые» приобрели бразильца у «Ботафого» за 35 млн. евро.