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    Юран: Глебов усилит «Динамо»

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    Известный российский игрок и тренер Сергей Юран считает, что полузащитник «Ростова» Данила Глебов усилит состав московского «Динамо».

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Глебов — один из самых квалифицированных российский футболистов в нашем чемпионате. Главное, чтобы не получилось, что он пришел в "Динамо" и сел на скамейку. Тренер должен сразу объяснять футболисту, где он его видит и как хочет его использовать. Это усиление для "Динамо". Думаю, что москвичи берут его, чтобы была конкуренция», — сказал Юран в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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    Некоторое время назад появились разговоры о переходе капитана «Ростова» в стан бело-голубых. Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал эту информацию слухами.

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