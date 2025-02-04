Семак рассказал, как чувствует себя Луис Энрике в «Зените»

Наставник петербургского «Зенита»подробно рассказал, как привыкает к новой стране и коллективу звездный новичок

«У нас достаточно большая группа игроков из Бразилии, в плане бытовом проще адаптироваться. Игровые кондиции исходят из того, что Луис провел определенное время в Европе. В этом отношении уже есть некая разница между бразильским и испанским чемпионатами.

В России будет немного проще. Тому же Венделу, который пришел из Португалии, достаточно сложно было адаптироваться, тому же Малкому — сложно. Клаудиньо, наоборот, достаточно быстро влился. Вопрос индивидуальный, насколько быстро игрок почувствует себя своим в коллективе.

Каждому тренеру хочется, чтобы с начала подготовки игроки были в распоряжении, но, как правило, такого не бывает. Будем смотреть по ходу, хотелось бы, чтобы пораньше новички приехали, адаптировались и мы посмотрели их в матчах по ходу турнира. Но не всегда так получается, ничего страшного», — сказал Семак «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Зенит» лидирует с «Краснодаром» с 39 очками. Сейчас команда выступает на Зимнем Кубке РПЛ.