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    Семак рассказал, как чувствует себя Луис Энрике в «Зените»

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    Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак подробно рассказал, как привыкает к новой стране и коллективу звездный новичок Луис Энрике.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «У нас достаточно большая группа игроков из Бразилии, в плане бытовом проще адаптироваться. Игровые кондиции исходят из того, что Луис провел определенное время в Европе. В этом отношении уже есть некая разница между бразильским и испанским чемпионатами.

    В России будет немного проще. Тому же Венделу, который пришел из Португалии, достаточно сложно было адаптироваться, тому же Малкому — сложно. Клаудиньо, наоборот, достаточно быстро влился. Вопрос индивидуальный, насколько быстро игрок почувствует себя своим в коллективе.

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    • Каждому тренеру хочется, чтобы с начала подготовки игроки были в распоряжении, но, как правило, такого не бывает. Будем смотреть по ходу, хотелось бы, чтобы пораньше новички приехали, адаптировались и мы посмотрели их в матчах по ходу турнира. Но не всегда так получается, ничего страшного», — сказал Семак «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Зенит» лидирует с «Краснодаром» с 39 очками. Сейчас команда выступает на Зимнем Кубке РПЛ.

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